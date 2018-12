Frankfurt /Main US-Konzerne haben ihren Vorsprung an den internationalen Börsen trotz der Kursturbulenzen in diesem Jahr weiter ausgebaut. Deutschlands Börsenschwergewichte rutschten dagegen im weltweiten Ranking der wertvollsten Unternehmen insgesamt ab, geht aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY hervor. Lediglich zwei deutsche Konzerne finden sich demnach noch unter den Top 100. Im Jahr zuvor waren es noch sechs Firmen.

Spitzenreiter mit einem Börsenwert von 754 Milliarden Dollar ist Microsoft. Der Softwareriese verdrängte damit Apple. Der iPhone-Hersteller verlor in der Gunst der Anleger und kommt auf Rang zwei (715 Mrd.), gefolgt von der Google-Muttergesellschaft Alphabet (685 Mrd.).

Als wertvollstes deutsches Unternehmen liegt SAP auf Rang 61 mit einem Börsenwert von 117 Milliarden Dollar. Siemens kommt auf Platz 89. Der Versicherungskonzern Allianz, Volkswagen, Bayer und BASF sind dagegen nicht mehr unter den Top 100.