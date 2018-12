Volle Auftragsbücher

Frankfurt /Main Mit einem kräftigen Auftragsplus trotzen Deutschlands Maschinenbauer wachsenden konjunkturellen Unsicherheiten. Im Oktober legten die Bestellungen zum Vorjahreszeitraum preisbereinigt (real) um zwölf Prozent zu, teilte der Branchenverband VDMA am Dienstag in Frankfurt mit. Gleichermaßen positiv entwickelte sich dabei das Geschäft im Inland (plus elf Prozent) wie im Ausland (plus zwölf Prozent). „Der Maschinenbau zeigt sich damit robust, die Stagnation im Auftragseingang des Septembers konnte deutlich relativiert werden“, bilanzierte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.