Mehr Aktionäre auf Hauptversammlungen

Frankfurt Die Aktionäre der großen deutschen Börsenunternehmen beteiligen sich so stark an den jährlichen Hauptversammlungen wie noch nie. Bei den Investorentreffen der 30 Dax-Konzerne sei die Anwesenheitsquote um 1,1 Prozentpunkte auf einen Rekordwert von 67 Prozent gestiegen, zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie der Finanzierungsberatung Barkow Consulting. Damit waren erstmals mehr als zwei Drittel des Kapitals bei den Hauptversammlungen vertreten. Der Grund für die höhere Beteiligung ist das gesteigerte Interesse institutioneller Investoren.