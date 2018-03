Mehr Digitales – weniger Filialen

Frankfurt Mit neuen digitalen Angeboten wollen Deutschlands Sparkassen angesichts der sinkenden Bedeutung der Filiale Boden gutmachen. „2018 wird ein Jahr sein, in dem die Sparkassen wesentliche Innovationen für eine breite Kundschaft einführen werden“, kündigte der seit Jahresbeginn amtierende Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Helmut Schleweis, am Mittwoch an. Solche Investitionen seien aber keine Absage an die klassische Filiale, betonte er: „Die Filiale ist nicht tot.“ 2017 sank die Zahl der Sparkassen-Zweigstellen, in denen Kunden von Mitarbeitern bedient werden, mit 9868 allerdings erstmals unter die Marke von 10 000.