Mehr Mindestlohn auf dem Bau

Frankfurt Der Weg für höhere Mindestlöhne für Zehntausende Bauarbeiter in Deutschland ist fast frei. Die Gewerkschaft IG Bau stimmte für den Schlichterspruch aus dem Dezember. „Jetzt sind die Arbeitgeber am Zug, den Weg für eine Anhebung der Lohnuntergrenzen auf dem Bau endgültig freizumachen“, ließ der IG-BAU-Bundesvorsitzende, Robert Feiger, am Donnerstag mitteilen. Arbeitgeber und Gewerkschaft hatten sich am 19. Dezember auf höhere Mindestlöhne in der Branche verständigt. Beispiel: Der Mindestlohn für Facharbeiter in Westdeutschland und Berlin erhöht sich dann um 20 Cent auf 15,40 Euro beziehungsweise 15,25 Euro.