Mehr E-Books gekauft

Frankfurt Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie haben dem E-Book-Markt in Deutschland ein dickes Plus beschert. Der Umsatz von elektronischen Büchern am Publikumsbuchmarkt stieg im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum selben Zeitraum 2019 um 17,8 Prozent, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Freitag in Frankfurt am Main mitteilte. Der Absatz kletterte von 16,3 auf 18,8 Millionen verkaufte Exemplare.

Damit entfielen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 7,5 Prozent des gesamten Umsatzes auf dem Publikumsbuchmarkt auf E-Books (erstes Halbjahr 2019: sechs Prozent).

Der Anstieg ist nach Angaben des Börsenvereins vor allem darauf zurückzuführen, dass E-Book-Nutzer im Schnitt ein Buch mehr gekauft haben als ein Jahr zuvor (sieben statt sechs Exemplare). Auch die Ausgaben pro Kopf legten um 17,5 Prozent zu.