Mieter fürchten Probleme

Frankfurt In der Corona-Krise haben Tausende Mieter Deutschlands größten Wohnungskonzern Vonovia um Zugeständnisse gebeten. Stand Ende voriger Woche hätten sich rund 3000 Mieter an das Unternehmen gewandt mit der Befürchtung, sie könnten sich ihre Wohnung nicht mehr leisten. Vonovia habe bereits im März allen Mietern geschrieben, „dass sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn sie Mieten vorübergehend nicht vollständig zahlen können“, sagte Vorstandschef Rolf Buch der „SZ“. „Auf keinen Fall werden wir Mietern kündigen, die aufgrund von Corona in Schwierigkeiten sind.“

NWZ-Immo.de Mieten oder kaufen, Wohnung oder Haus, Gewerbe oder Grundstück?