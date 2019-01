Milchkontor will Alete übernehmen

Frankfurt Die Traditionsmarke Alete könnte bald den Eigentümer wechseln. Der Molkereikonzern Deutsches Milchkontor (DMK/Bremen/Zeven) strebt die Übernahme der Marken „Alete“ und „Milasan“ sowie des Vertriebs des Babynahrungsherstellers an. Ein entsprechender Bericht des „Manager Magazins“ wurde der Deutschen Presseagentur am Mittwoch in Unternehmenskreisen bestätigt.

Demnach befindet sich der ehemalige Henkel-Manager Horst Jostock, der seit dem 1. Januar 2019 Alleingesellschafter der Alete GmbH ist, in intensiven Gesprächen mit der DMK. Der Molkereikonzern habe die Transaktion auch bereits beim Bundeskartellamt zur Prüfung angemeldet.

Laut dem „Manager Magazin“ bestätigte ein DMK-Sprecher die Gespräche, wies aber auf die noch ausstehende kartellrechtliche Prüfung hin.