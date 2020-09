Siemens Energy: Einzeln mehr wert als gemeinsam

Frankfurt /München Der Aktienmarkt hat Joe Kaeser am Montag recht gegeben. Auch wenn die abgespaltene Energiesparte Siemens Energy an ihrem ersten Tag an der Frankfurter Börse nicht so hoch bewertet wurde, wie mancher gehofft hatte: Getrennt sind Siemens und Siemens Energy ein gutes Stück mehr wert als gemeinsam.

15 Milliarden Euro

Am ersten Börsentag ist es für die Aktien von Siemens auf und ab gegangen. Zunächst überwogen die Verkäufe, von einem ersten Kurs von gut 22 Euro ging es im frühen Handel bis auf 19,21 Euro abwärts. Anschließend erholte sich der Kurs der Energiesparte von Siemens bis auf 23 Euro, bevor der Schwung wieder nachließ. Die Papiere schlossen dann bei 21,21 Euro. Damit belief sich der Börsenwert des Unternehmens auf gut 15 Milliarden Euro.

Obwohl Siemens vor dem Börsenstart 55 Prozent davon an seine Aktionäre verteilt hat – pro zwei Siemens-Papiere hatten sie eine Energy-Aktie automatisch in ihre Depots bekommen – wurde die Siemens-Aktie kaum in Mitleidenschaft gezogen. Ungeachtet dessen, dass dem Konzern im Vergleich zum Freitag ein großes Geschäftsfeld fehlt.

Nach Kursen vom Montag hat sich die Abspaltung für die Aktionäre von Siemens also gelohnt. Zählt man zum Wert einer Siemens-Aktie – dem Verteilungsschlüssel der neuen Papiere entsprechend – den einer halben Energy-Aktie hinzu, ergab sich rechnerisch ein Plus von fast neun Euro.

Konglomeratsabschlag nennt sich der Effekt, wonach an den Finanzmärkten große, breit aufgestellte Mischkonzerne teils weniger wert sind, als ihre Teile oder Sparten es einzeln wären. Dies loszuwerden, war ein Teil des Kalküls der Siemens-Spitze.

Klarer fokussieren

Daneben hatte der Konzern die Abspaltung des Energiegeschäfts damit begründet, dass sich das neue Unternehmen so klarer auf seinen Bereich fokussieren könne. Zudem falle der konzerninterne Wettbewerb um Mittel weg. Hier hatte der Energiebereich in der Vergangenheit angesichts vergleichsweise geringer Margen oft schlechte Karten gehabt.

Allerdings steht die Energiesparte (91 000 Mitarbeiter) vor großen Herausforderungen. Zwar ist man breit aufgestellt: von Windkraft bis zu Turbinen für Gas- und Kohlekraftwerke. Doch der Energiemarkt ist im Umbruch, und gerade das Geschäft mit Produkten für Kohlekraftwerke wird sukzessive wegbrechen.