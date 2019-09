Frankfurt /Oldenburg Die Frankfurter Volksbank und die Taunus Sparkasse drücken bei ihrer – bundesweit einmaligen – flächendeckenden Zusammenarbeit aufs Tempo. Noch in diesem Jahr wollen die Partner in Hessen zehn gemeinsame Filialen eröffnen. Weitere 16 solcher „Finanzpunkte“ im Hochtaunuskreis und im Main-Taunus-Kreis sollen bis spätestens Ende 2021 folgen, teilten die Institute am Dienstag mit.

„Erstmalig haben mit unseren beiden Instituten eine Sparkasse und eine Volksbank eine flächendeckende Kooperation vereinbart – über alle Grenzen der tradierten Säulen des Bankwesens hinweg“, sagte die Vorstandsvorsitzende der zweitgrößten Volksbank Deutschlands, Eva Wunsch-Weber. „Wir nutzen gemeinsame Räumlichkeiten, bleiben dabei aber selbstverständlich Wettbewerber.“

An 17 der 26 Standorte wollen die Institute künftig an jeweils unterschiedlichen, aber festen Tagen in der Woche Service- und Beratungsleistungen anbieten. Im Regelfall sollen an zwei Tagen Volksbank-Mitarbeiter und an zwei anderen Tagen Sparkassen-Mitarbeiter in der Filiale sein. An neun Standorten sind gemeinsame SB-Stellen geplant.

Ist die Kooperation ein Modell für den Nordwesten?

Das Vorhaben sei „ein beachtenswerter Ansatz“, meinte Andreas Renken, Sprecher der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir jedoch haben uns entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Durch den Einsatz moderner und innovativer Techniken werden wir unsere Filialen flächendeckend deutlich aufwerten. Dadurch sind wir in der Lage, unseren Kunden Beratungsgespräche wie auch Serviceleistungen durchgehend von 8 bis 20 Uhr an sämtlichen Standorten anzubieten.“ Wie berichtet, rüstet die LzO Filialen mit der Möglichkeit aus, per Video aus einem Extra-Raum heraus einen Experten in der Zentrale zu sprechen.

Harald Lesch, Marketingchef beim Genossenschaftsverband Weser-Ems, meinte: „Ich gehe auch davon aus, dass es sich weiterhin eher um Einzelfälle handelt. Wir sind und bleiben Wettbewerber und das bewährte Drei-Säulen-Modell hat unverändert Bestand.“ Lesch verwies aber darauf, dass es schon seit einiger Zeit Kooperationen geben würde, bei denen sich eine Genossenschaftsbank mit einer Sparkasse vor Ort einen Standort teilt. Dies sei insbesondere bei SB-Filialen der Fall. „Auf diese Weise bleiben die Institute für ihre Kunden in der Region präsent und heben Synergien, stehen aber unabhängig davon weiter im Wettbewerb zueinander.“ Jede Volksbank/Raiffeisenbank entscheide eigenständig.