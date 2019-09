Suche nach Investor für Cook-Reisen

Frankfurt /Oldenburg Vier Tage nach der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook hat die Suche nach Zukunftslösungen für die deutschen Töchter begonnen. Der erfahrene Insolvenzrechtsexperte Ottmar Hermann will die deutschen Thomas-Cook-Reiseveranstalter stabilisieren, wie er in Frankfurt sagte. Der Ferienflieger Condor bekommt den Sanierungsexperten Lucas Flöther an die Seite gestellt. Für die Firmen sollen Investoren gefunden werden. „Gemeinsam werden wir alles unternehmen, um die drei Thomas-Cook-Gesellschaften in Deutschland fortzuführen und eine Zukunftslösung zu finden“, sagte Hermann.

Unterdessen kehren laufend Thomas-Cook-Reisende zurück. Für mache, die ursprünglich eine Reise antreten wollten, ergeben sich immer neue Fragen. Beispiel:

Bei dieser Zeitung meldete sich ein Leser aus dem Oldenburger Umland, dessen gebuchte Reise nach Rhodos am Sonnabend starten sollte. Er fragte sich: Soll ich nach Hamburg reisen und mich am Schalter melden, um mit demonstrierter „Reisebereitschaft“ Rechte zu sichern? Dazu meinte Nicole Mertgens von der Verbraucherzentrale Bremen: „Die Reisebereitschaft muss der Herr nicht belegen oder quittieren. Schadensersatzansprüche soll er im Nachgang gegen die Versicherung, welche auf dem Sicherungsschein genannt ist, geltend machen, sofern er eine Pauschalreise gebucht hat.“