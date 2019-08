Onlinezahlung: Aufschub für neues Verfahren

Frankfurt Die Finanzaufsicht Bafin erlaubt Zahlungen per Kreditkarte im Internet vorübergehend mit den bisherigen einfacheren Sicherheitsbestimmungen. Sie will so „Störungen bei Internetzahlungen verhindern und einen reibungslosen Übergang auf die neuen Anforderungen“ ermöglichen, wie die Aufseher am Mittwoch mitteilten.

Eigentlich gilt nach neuen EU-Regeln ab dem 14. September für Zahlungen im Online-Banking und beim Einkaufen im Internet eine neue Kundenauthentifizierung mit zwei unterschiedlichen Sicherheitsmerkmalen.