Ostfriese tritt ab bei Finanz-Uni

Frankfurt /Pewsum /Oldenburg Wechsel an der Spitze der Frankfurt School of Finance & Management: Professor Dr. Nils Stieglitz löst zum 1. April 2018 den aus Ostfriesland stammenden Professor Dr. Udo Steffens als Präsident ab, teilte die renommierte Wirtschaftsuniversität und Business School jetzt mit.

Steffens, der in Aurich geboren und in Pewsum aufgewachsen ist, führt die Frankfurt School seit 1996 als Präsident. Vor seiner Tätigkeit in Frankfurt hatte der 67-Jährige u.a. eine Lehre zum Industriekaufmann bei der Cassens-Werft in Emden absolviert und war als Studienrat der Berufsbildenden Schulen I in Oldenburg sowie als Dozent für Betriebswirtschaftslehre an der FH Wilhelmshaven tätig.

Steffens’ Nachfolger Nils Stieglitz ist seit November 2017 Mitglied des Präsidiums der Frankfurt School. Zuvor war er an der University of Southern Denmark am Department of Marketing & Management tätig.

Lesen Sie eine ausführliche Geschichte zu Prof. Udo Steffens unter: www.bit.ly/udosteffens