Frankfurt /Salzgitter /Oldenburg Veränderungen in der Börsenindex-Familie rund um den Dax: Der Bremsen-Spezialist Knorr-Bremse sowie der Chipentwickler und Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor steigen in den Index der mittelgroßen Werte M-Dax auf. Die Deutsche Börse teilte jetzt in Frankfurt mit, dass im Gegenzug wie erwartet der Stahlhersteller Salzgitter und der Autozulieferer Schaeffler weichen müssen. Sie wechseln in den Kleinwerte-Index S-Dax.

Dort gibt es zahlreiche weitere Änderungen. Wichtig: Der Oldenburger Foto- und Onlinedruckspezialist Cewe behält seinen Platz – ein wichtiges Kriterium für potenzielle Investoren. Neu im S-Dax sind nun Baywa, Amadeus, Adva Optical und Varta. Aus diesem Index heraus fallen DMG Mori, Medigene, VTG und Tele Columbus. In der ersten Börsenliga in Deutschland – beim Dax – bleibt hingegen alles beim Alten. Die Neuerungen werden am 18. März wirksam.

Kriterien für die Neueinteilung sind der Börsenwert und zugleich auch der Börsenumsatz. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETFs). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse hat.