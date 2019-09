Frankfurt Nach der geplatzten Fusion mit der Deutschen Bank stemmt sich die Commerzbank mit einem radikalen Konzernumbau gegen die Niedrigzinsen und den scharfen Wettbewerb. Zugleich stimmt das Geldhaus Millionen Kunden auf Gebührenerhöhungen ein. Die Bank werde „Preisänderungen vornehmen“, sagte Chef Martin Zielke am Freitag in Frankfurt. Dies sei nötig im andauernden Zinstief. Am kostenlosen Girokonto für Privatkunden halte man aber fest: „Das ist nicht der Einstieg in den Abschied vom kostenlosen Girokonto.“

Der Aufsichtsrat bestätigte die bereits bekannten harten Schnitte: Unterm Strich werden 2300 weitere Stellen gestrichen und ein Fünftel der insgesamt rund 1000 Filialen geschossen. Welche dies sind, steht noch nicht fest. Die Gewerkschaft „Verdi“ hat Widerstand angekündigt.