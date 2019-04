Softbank Partner von Wirecard

Frankfurt Der Zahlungsabwickler Wirecard hat mit dem japanischen Softbank-Konzern einen renommierten Technologie-Investor als Ankeraktionär gewonnen. Zudem wollen die beiden Unternehmen zusammenarbeiten. So will Softbank den Dax-Konzern beim Markteintritt in Japan und Südkorea unterstützen, wie Wirecard am Mittwoch mitteilte.

Die Japaner werden in einem ersten Schritt 900 Millionen Euro in eine Wandelschuldverschreibung von Wirecard investieren. Diese böte nach fünf Jahren Anspruch auf rund 5,6 Prozent des Grundkapitals.

Softbank ist weltweit an zahlreichen Technologieunternehmen beteiligt. Wirecard erlebte zuletzt heftige Kursturbulenzen. Dazu sind auch Ermittlungen im Gange.