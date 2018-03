Steinhoff droht Strafzahlung

Frankfurt Die deutsche Finanzaufsicht Bafin droht der kriselnden Poco-Mutter Steinhoff mit einem Zwangsgeld in Millionenhöhe. Der Möbelriese müsse die Finanzberichterstattungspflichten nach dem Wertpapierhandelsgesetz erfüllen, teilte die Bafin am Donnerstag mit. Ansonsten drohten Zwangszahlungen in Höhe von 1,15 Millionen Euro. Steinhoff, mit Wurzeln in Westerstede, steckt seit Dezember in einer schweren Krise, nachdem wegen Bilanzunregelmäßigkeiten ermittelt wird und Chef Markus Jooste gehen musste.