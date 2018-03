Steinhoff steigt aus MDax ab

Frankfurt Der Dax bekommt ein neues Mitglied: Der Kunststoff-Konzern Covestro wird in den deutschen Leitindex einziehen und dabei das Medienunternehmen ProSiebenSat.1 ersetzen, teilte die Deutsche Börse in Eschborn bei Frankfurt mit.

Covestro war erst 2015 vom Pharma- und Chemiekonzern Bayer abgespalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht worden. Seitdem hat sich der Börsenwert verdreifacht, während ProSiebenSat.1 zwischenzeitlich Federn lassen musste. Der Medienkonzern wird nun zum 19. März Covestros Platz im MDax einnehmen.

In den Index der mittelgroßen Konzerne werden zudem die Immobilienfirma Aroundtown und die Start-up-Schmiede Rocket Internet aufsteigen, während der Zuckerproduzent Südzucker und der von einem Bilanzskandal erschütterte Möbelkonzern Steinhoff in den SDax absteigen. Überdies werden die Investmentfirma Core­state Capital und der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke in den SDax kommen. Dafür müssen die Modefirma Gerry Weber und der Finanzdienstleister MLP weichen.