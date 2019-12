Frankfurt Börse – das ist für die meisten Deutschen vor allem ein Ort mit vielen Risiken. „Ich vertraue den Aktienmärkten nicht“, „Ich habe Angst, dass ich (...) einen Großteil meines eingesetzten Vermögens verliere“ – in einer am Montag in Frankfurt vorgestellten Studie nennen Menschen – egal ob jung oder alt – vor allem solche Gründe dafür, warum sie kein Geld in Aktien stecken.

Die auf einer repräsentativen YouGov-Umfrage mit fast 2800 Teilnehmern beruhenden Ausarbeitung von Forschern der Frankfurt School of Finance & Management und der Uni Frankfurt ergab jedoch auch: Zwei Drittel der Nicht-Aktienbesitzer meinen, sie hätten weder genug Geld noch ausreichend Kenntnisse, um an der Börse zu investieren. Werden deshalb Risiken von Aktien überschätzt? Oder ist das Risiko tatsächlich so groß wie viele meinen?

„In der Tat sind Risiko und Rendite untrennbar miteinander verknüpft, und wer in Aktien investiert, muss bereit sein, Schwankungen im Vermögensaufbau auszuhalten“, schreiben die Autoren der Studie. „Berechnet man das Risiko einer Aktienanlage basierend auf historischen Daten, ist es allerdings schwer erklärbar, warum viele Menschen in Deutschland dieses Risiko komplett scheuen.“

Das Deutsche Aktieninstitut rechnet vor, dass sich langfristiges Sparen in Aktien in den vergangenen 50 Jahren in der Regel ausgezahlt hat. Selbst, wer im Jahr der Finanzkrise 2008 eingestiegen ist, und die Aktien bis Ende 2018 hielt, erzielte in den zehn Jahren demnach im Schnitt 8,2 Prozent Rendite pro Jahr.

Ungeachtet solcher Statistiken ist Deutschland beim Thema Aktienkultur „ein Entwicklungsland“, wie Nicolas Nonnenmacher, Bereichsleiter bei der Deutschen Börse, beklagt. Zahlen des Aktieninstituts zufolge besaßen 2018 etwa 10,3 Millionen Bürger in Deutschland Anteilsscheine von Unternehmen oder Aktienfonds. Das ist zwar der höchste Stand seit 2007. Dennoch bleibt Deutschland mit einer Aktionärsquote von gut 16 Prozent meilenweit entfernt von anderen Industrieländern. In den USA etwa liegt sie bei über 50 Prozent.