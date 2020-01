Thomas-Cook: Call-Center verkauft

Frankfurt Von der insolventen deutschen Thomas Cook ist ein weiterer Geschäftsteil des Reisekonzerns verkauft worden. Die Call-Center-Tochter GfR mit gut 500 Beschäftigten gehe an einen Fonds, der von der Münchner Beteiligungsgesellschaft DUBAG beraten werde, teilten die Unternehmen in Frankfurt mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Der Fonds wolle das Geschäft der Gesellschaft für Reisevertriebssysteme (GfR) samt dem Management weiterführen, hieß es. Der Call-Center-Betreiber hat Standorte in Berlin und Bochum.