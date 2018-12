US-Golfausrüster übernimmt Jack Wolfskin

Frankfurt Der Outdoor-Ausrüster Jack Wolfskin wechselt den Besitzer. Das Unternehmen, das Bekleidung und Schuhe etwa zum Wandern, Radfahren und Klettern verkauft, gehe für 418 Millionen Euro vollständig an den US-Golfausrüster Callaway Golf Company, teilte Jack Wolfskin am Freitag in Idstein bei Frankfurt mit. Der Verkauf solle im ersten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Jack Wolfskin hat schon seit längerem zu kämpfen. Im Sommer 2017 hatte der Einstieg mehrerer Finanzinvestoren, u.a. Bain Capital und H.I.G. Bayside, dem Unternehmen finanziell etwas Luft verschafft.