Frankfurt An der Börse in Frankfurt gab es am Mittwoch wenig Bewegung – aber ein großes Thema: die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump.

Der Grund liegt auf der Hand. Von den teils massiven Erleichterungen für Unternehmen profitieren auch deutsche Konzerne mit Engagements in den USA.

Das ist ganz einfach: Umsätze, die in den USA getätigt werden, werden dort besteuert. Gibt es eine Steuersenkung, kann eine bessere Zahl in die in Deutschland erstellte Konzern-Gesamtbilanz eingehen.

Und so gaben die ersten deutschen Konzerne bereits entsprechende Meldungen heraus. So rechnen etwa die Autobauer BMW und Daimler mit Sondergewinnen. Daimler erwartet unter dem Strich einen Sonderertrag von rund einer Milliarde Euro, BMW kalkuliert nun mit bis zu 1,55 Milliarden Euro mehr Nettogewinn. Auch der Gesundheitskonzern Fresenius erwartet laut Börsenpflichtmitteilung mehr Gewinn.

Der Dax schloss nahezu unverändert bei 13 070,02 Punkten. Alles in allem mangele es an wegweisenden Impulsen, um den Dax aus seiner Handelsspanne zu reißen, sagten die Experten der Privatbank Donner & Reuschel.

Der MDax, in dem 50 mittelgroße deutsche Firmen zusammengefasst sind, legte hingegen um 0,59 Prozent auf 26 298,31 Zähler zu. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,06 Prozent auf 2537,78 Punkte aufwärts.

Schon seit Wochen pendelt der Leitindex von wenigen Ausreißversuchen abgesehen, zwischen etwa 12 800 und 13 200 Punkten. Auf Jahressicht hat er beim aktuellen Stand damit aber immerhin gut 14 Prozent gewonnen.

Der Euro-Kurs legte am Mittwoch zu. Er stieg über 1,19 US-Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,1910 US-Dollar gehandelt. Belastet wurde der Dollar durch enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA. Die Verbraucherstimmung hat sich im Dezember überraschend deutlich eingetrübt.