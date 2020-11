Verbraucher: Corona drückt Einkommen

Frankfurt Die Corona-Krise hat laut einer Studie der Bundesbank das Portemonnaie vieler Menschen in Deutschland belastet. Mehr als 40 Prozent erlitten Einkommenseinbußen oder sonstige Verluste wegen der Pandemie oder den Maßnahmen zur ihrer Bekämpfung, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage.

An ihr hatten rund 2000 Menschen im Mai teilgenommen – also noch in der frühen Pandemie-Phase. Die Folgen fürs Einkommen dürften seither oft größer geworden sein.

Viele Betroffene

Das Ergebnis der Bundesbank: Erwerbspersonen seien mit 46 Prozent wesentlich stärker betroffen als Nichterwerbspersonen (28 Prozent), zu denen hauptsächlich Rentner und Pensionäre gehören. Letzteres überrascht nicht, denn das Haupteinkommen der Ruheständler blieb ja unangetastet. Dagegen wurden Erwerbstätige von regulärer Kurzarbeit ohne vollen Ausgleich, weniger Arbeitsstunden oder gar Arbeitslosigkeit betroffen.

Die Befragten rechneten in der Anfangsphase der Corona-Krise damit, dass ihr monatliches Nettoeinkommen in den kommenden zwölf Monaten im Schnitt um 64 Euro sinkt, so die Bundesbank. Die Unterschiede waren aber groß: 40 Prozent gingen davon aus, dass ihr Einkommen um mehr als 500 Euro pro Monat fällt, acht Prozent erwarteten keine Veränderung. Gut die Hälfte (52 Prozent) rechneten mit einem Plus um etwa 290 Euro – vor allem Angestellte sowie Rentner und Pensionäre, die erwarten, dass sie ihren Job behalten bzw. Altersbezüge wie üblich fließen.

„Die Menschen mit den niedrigsten Einkommen rechneten mit den größten Einkommensverlusten“, erklärten die Autoren. Vermutlich seien sie oft in unsicheren Jobs beschäftigt. Als ermutigend für die Konjunktur werteten die Experten, dass die meisten Befragten planten, auf Sicht von einem Jahr ebenso viel Geld auszugeben wie in den zwölf Monaten davor. Zudem sei die Bereitschaft hoch, eine fiktive unerwartete Einmalzahlung zum Konsum zu verwenden.

Noch mehr sparen?

Die Laune auf üppigere Käufe nach dem Lockdown aber schwand: Gemessen an Befragungen im Mai des vergangenen Jahres gaben weniger Menschen an, mehr Geld ausgeben zu wollen. Zugleich wollen diejenigen, die nun mehr sparen, das an vielen Stellen tun. Auf der Kürzungsliste standen in erster Linie Reisen und Urlaub sowie Freizeitaktivitäten.

Viele längerfristige Corona- Folgen für das Einkommen sind außerdem noch gänzlich unerforscht. Dazu gehört auch, welcher Spielraum künftig bei Tarifverhandlungen oder beim Berufseinstieg besteht. Und was aus den vielen bedrohten Selbstständigen wird.