Frankfurt Boomende Börsen und kräftige Nachfrage nach Fonds im Zinstief haben der Fondsbranche in Deutschland das beste Jahr ihrer Geschichte beschert. Ende 2017 verwalteten die Fondsgesellschaften die Rekordsumme von 3,0 (Vorjahr: 2,8) Billionen Euro, wie der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) in Frankfurt mitteilte. Damit setzte sich der seit 2011 anhaltende Aufwärtstrend fort. Auch 2018 sei gut angelaufen.

Unterm Strich steckten Anleger 2017 wieder deutlich mehr frisches Geld in Investmentfonds: Netto sammelten die Anbieter 160 (zuvor 103) Milliarden Euro ein. Nur im Jahr 2015 war das Neugeschäft nach BVI-Angaben erfolgreicher (193 Mrd. Euro).

Erneut floss der Großteil der neuen Gelder (88,1 Mrd. Euro) in Spezialfonds, in die etwa Versicherer und Pensionskassen investieren. Ein Treiber: die private Altersvorsorge. 63 Prozent der rund 1,6 Billionen Euro, die die heimische Branche in Spezialfonds verwaltet, sind der Altersvorsorge zuzuordnen.

Aber auch Publikumsfonds, die viele Anleger ansprechen, sammelten 71,8 (Vorjahr: 7) Milliarden Euro ein. Steigende Aktienkurse lockten Anleger: Nachdem im Vorjahr aus Aktienfonds netto 1,7 Mrd. Euro abgeflossen waren, steckten Anleger 2017 18,2 Mrd. Euro frische Gelder in solche Fonds. Besonders beliebt sind dabei börsengehandelte, gebührengünstige Indexfonds (ETF). Sie bilden einen Index nach und werden nicht aktiv gemanagt.