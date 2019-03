Volksbanken kritisieren Staat

Frankfurt Der Bankenverband BVR sieht eine Einflussnahme des Staates auf Großbanken skeptisch. Es sei „an der Zeit, dass sich der Bund möglichst bald aus dem Thema Großbankenbeteiligung zurückzieht und so die Möglichkeit schafft, Markterfolg ohne Staatsbeteiligung zu testen“, sagte die Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak, am Dienstag in Frankfurt. „Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer.“

Der Bund ist seit einer Rettungsaktion in der Finanzkrise mit gut 15 Prozent größter Anteilseigner der Commerzbank. Seit Monaten kursieren Spekulationen über eine mögliche Fusion der Commerzbank mit der Deutschen Bank – befeuert durch das Werben des Finanzministeriums für stärkere deutsche Banken.

Kolak betonte, es sei „nicht Aufgabe des Staates, nationale oder europäische Champions zu schaffen. Champions entstehen im Wettbewerb als Folge guter unternehmerischer Entscheidungen.“ Große Unternehmen seien zudem oft nicht die besseren Unternehmen. „Und wenn sie scheitern, trifft es nicht selten am Ende den Steuerzahler.“