VW baut allerletzten „Käfer“

Frankfurt Abschied von einer Ikone: Der Volkswagenkonzern stellt den Bau seines legendären Käfers endgültig ein. An diesem Mittwoch finden Feiern in Puebla (Mexiko) zur Produktion des letzten Fahrzeugs einer 5961 Autos umfassenden „Käfer“-Sonderserie des New Beetle statt. Es soll ins Museum.

Damit geht ein mehr als 80 Jahre langes Kapitel zu Ende. Der erste Käfer-Entwurf geht auf den Österreicher Ferdinand Porsche zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg mauserte sich der „Porsche Typ 1“ mit steiler Windschutzscheibe und luftgekühltem Heckmotor zu einer Ikone des Wirtschaftswunders. 1955 lief der Millionste Käfer in Wolfsburg vom Band. In Mexiko lief die Produktion des Original-Käfers bis 2003 weiter. Insgesamt entstanden 21,5 Millionen Käfer. Seit 1998 wurde ein „New Beetle“ produziert.