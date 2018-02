Weniger Gewinn bei Commerzbank

Frankfurt Die Commerzbank muss wegen des teuren Umbaus im vergangenen Jahr einen weiteren Gewinnrückgang hinnehmen. Unter dem Strich verdiente das Frankfurter Geldhaus 2017 noch 156 Millionen Euro – nach 279 Millionen Euro im Jahr zuvor und 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2015. Vor allem die Kosten für den laufenden Stellenabbau machten sich dabei bemerkbar.

„Wir haben die Digitalisierung der Bank vorangetrieben und sind kräftig gewachsen“, erklärte Bankchef Martin Zielke am Donnerstag in Frankfurt. Richtung Aktionäre sagte er: „Das versetzt uns jetzt in die Lage, für das Geschäftsjahr 2018 wieder eine Dividende anzustreben.“