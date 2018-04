Aktien von Steinhoff fallen auf Rekordtief

Frankfurt /Westerstede Die Aktie des von einer Bilanzaffäre erschütterten Möbelkonzerns Steinhoff hat ihre Talfahrt am Mittwoch mit einem Rekordtief fortgesetzt. Die Papiere brachen zeitweise um mehr als zehn Prozent bis auf 14 Cent je Aktie ein. Zum Handelsschluss lag die Aktie bei 16 Cent.

Die Aktien des Unternehmens mit operativem Sitz in Südafrika und Wurzeln in Westerstede stehen seit Dezember unter Druck, nachdem Unregelmäßigkeiten in den Büchern des Möbelriesen bekannt geworden waren. Ein Bericht der südafrikanischen Finanzseite „Moneyweb“ sorgte nun für weitere Unruhe. Demnach habe der damalige Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzende Christo Wiese versucht, eigene Verbindlichkeiten durch Steinhoff decken zu lassen. Dem Vernehmen nach, sei es aber nicht dazu gekommen, berichtete „Moneyweb“.