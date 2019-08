Frankfurt /Westerstede Die Musterklage gegen den durch eine Bilanzaffäre in Schieflage geratenen Möbelriesen Steinhoff nimmt Form an. Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ jetzt berichtete, hat das Oberlandesgericht Frankfurt per Beschluss vom 30. Juli den Musterkläger bestimmt. Damit ist das Verfahren nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) nun offiziell eröffnet. Als Termin für die mündliche Verhandlung wurde der 18. Dezember bestimmt.

In dem Verfahren gegen die niederländische Holdinggesellschaft des Konzerns soll geklärt werden, ob sich Steinhoff gegenüber Investoren wegen der Verletzung von Ad-hoc-Pflichten schadenersatzpflichtig gemacht hat. Dem südafrikanisch-deutschen Konzern, dessen Wurzeln in Westerstede liegen, wird vorgeworfen, den Kapitalmarkt und die Aktionäre nicht rechtzeitig über Bilanzmanipulationen informiert zu haben.

Die mit dem Fall betraute Kanzlei Tilp gab sich zuversichtlich. „Wir verfügen bereits über genügend Beweise und werden Steinhoff eine Vielzahl von schwerwiegenden Verstößen gegen das Kapitalmarktrecht nachweisen“, erklärte Rechtsanwalt Maximilian Weiss gegenüber der „FAZ“.