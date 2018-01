Wieder Gespräche bei Ryanair

Frankfurt Nach dem ersten Warnstreik in der Geschichte der Ryanair sprechen die deutschen Piloten wieder mit dem Management des irischen Billigfliegers. Eine Delegation des Unternehmens werde am Freitagnachmittag in Frankfurt erwartet, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Ein erstes Gespräch in Dublin war an der Zusammensetzung der angereisten VC-Verhandlungsgruppe gescheitert. Ryanair wollte nicht mit zwei Piloten sprechen, die sich in Arbeitsprozessen mit der Gesellschaft befinden.