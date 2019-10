Reiniger legen Arbeit nieder

Frankfurt /Wolfsburg /Nordenham Im zähen Tarifkonflikt der Gebäudereiniger macht die Gewerkschaft IG BAU mit erneuten Warnstreiks Druck. Seit Donnerstag legen Beschäftigte bei Volkswagen in Wolfsburg sowie im nordhessischen VW-Werk Baunatal befristet die Arbeit nieder, teilte die IG BAU mit.

An den beiden Standorten sollten die Warnstreiks, die etwa die Restaurants und Dienstleister in Wolfsburg sowie Industriereinigung in Baunatal betreffen, bis diesen Freitag andauern. Bei VW in Wolfsburg gab es dadurch keine Auswirkungen auf den laufenden Betrieb, teilte ein Sprecher mit. Die Gewerkschaft konzen­triere sich nach den jüngsten Warnstreiks an Flughäfen nun auf Industriebetriebe, hieß es.

Betroffen von Warnstreiks seien auch BMW in Dingolfing, Thyssen-Krupp in Duisburg, Bayer in Berlin, Siemens in Karlsruhe und Rastatt sowie der Glashersteller Schott in Mainz. Auch bei Premium Aerotec (PAG) in Nordenham legten Gebäudereiniger die Arbeit nieder.