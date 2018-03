Zulieferer ZF mit mehr Erlös

Friedrichshafen Der Autozulieferer ZF hat 2017 von der hohen Nachfrage in der Nutzfahrzeug- und Antriebstechnik profitiert. Das Ergebnis nach Steuern lag auch dank positiver Steuereffekte bei rund 1,2 Milliarden Euro nach 924 Millionen im Vorjahr, teilte das Unternehmen aus Friedrichshafen am Bodensee am Donnerstag mit.

Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent auf 36,4 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Autozulieferer einen Umsatz auf ähnlich hohem Niveau. Dabei wolle das Unternehmen noch stärker in Forschung und Entwicklung investieren.