Corona-Krise: Händler zeigen Kreativität

Friesland Alle Läden, die nicht mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, dürfen ab Montag wieder öffnen. Die großen Möbelhäuser in Friesland aber haben das Nachsehen: Sie können nur 800 Quadratmeter ihrer Verkaufsfläche öffnen. Der Rest muss für Kunden gesperrt bleiben. Maschal Möbel in Varel wird ebenso wie die Einrichtungshäuser Charisma Diedrich Müller und Möbel Coldewey in Neuenburg einen Teil der Verkaufsfläche öffnen. Das große Möbelhaus Wohnwelt von Harten in Bockhorn aber bleibt gleich ganz geschlossen.

„Wir haben unten am Eingang keine Möbel, sondern die Boutiquewaren. Es bringt uns nichts, den Bereich zu öffnen“, sagt Verkaufsleiter Helmut Neumann. „Ich ärgere mich wirklich über diese Verordnung. Ein Autohaus darf öffnen, aber ein Möbelhaus nicht? Das macht überhaupt keinen Sinn.“

Auch andere große Geschäfte wie das Modehaus Schnittger und der Elektronikmarkt Euronics in Varel öffnen am Montag mit reduzierter Fläche.

Im Jeverland gibt es viele kleine Geschäfte – die haben kein Problem mit der Verordnung. Bernd Oetken, Inhaber von Oetken J. F. Eisenwaren in Jever und im Verein „Jever Aktiv“, und Albert Folkens vom Wirtschaftsverein Sande gehen davon aus, dass ab Montag in der Stadt alle Einzelhändler wieder geöffnet haben: „Über 800 Quadratmeter Ladenfläche hat hier eigentlich niemand“, so Oetken.

In seinem Geschäft wird er etwas umstellen, eine Plexiglaswand an der Kasse montieren, Desinfektionsmittel bereitstellen und vorn beide Türen öffnen, nicht wie sonst nur eine.

Und Folkens ist über die Lockerung erleichtert, wünscht sich aber, dass „wir wieder in die Normalität zurückfinden. So ist das kein Zustand.“

Der Verein Tourismus, Gewerbe, Marketing in Schortens gibt ab Montag zudem Workshops für Einzelhändler, in dem sie in der Einhaltung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen geschult werden.