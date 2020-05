Coronavirus: Tourismus startet wieder

Friesland „Das ist ein Hoffnungsschimmer für den Tourismus in ganz Friesland“, sagt Dangasts Kurdirektor Johann Taddigs. Die Landesregierung hat am Montag in Hannover bekanntgegeben, dass Ferienhäuser und -wohnungen ab 11. Mai mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent geöffnet werden dürfen. Auch Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten dürfen öffnen, sollen aber ebenfalls eine Auslastungsgrenze von 50 Prozent einhalten.

„Grundsätzlich ist es für den Tourismus eine sehr erfreuliche Botschaft, aber wir müssen mit aller Vorsicht damit umgehen“, sagt Johann Taddigs. „Denn selbst wenn die Ferienwohnungen und Campingplätze nur zur Hälfte belegt sind, müssen wir die Besucherströme im Ort lenken und unbedingt vermeiden, dass sich die Menschen zu nahe kommen.“ Dangast dürfe nicht riskieren, dass der Ort wegen großer Besucherströme zum Auslöser einer weiteren Corona-Welle werde. „Diese Worte kommen einem als Kurdirektor schwer über die Lippen, aber wir müssen jetzt bescheiden sein und im Zweifel sogar restriktiver vorgehen, als die Landesregierung es uns vorgibt. Denn wir vor Ort tragen die Verantwortung.“ Nun arbeite die Stadt Varel an einem Konzept. „Jetzt gilt es, trotz aller wirtschaftlichen Verlockungen vernünftige Entscheidungen mit Augenmaß zu treffen.“

Tagestouristen sind in Dangast ausdrücklich noch nicht erlaubt. „Das wird erst die vierte Stufe der Lockerungen und an die glaube ich erst, wenn die ersten drei Stufen erfolgreich sind“, sagt der Kurdirektor. „Der Tagestourismus ist in der Corona-Zeit eine echte Gefahr. Denn gerade im Nordseebad Dangast müssen wir mit einem Massenandrang an Gästen rechnen.“

Auch die Gastronomie steht jetzt vor großen Herausforderungen. Gisela Käfer, die Betreiberin der Altdeutschen Diele in Steinhausen in der Gemeinde Bockhorn, sagt: „Wir wissen noch gar nicht, wie wir arbeiten dürfen. Eines unserer wichtigsten Angebote sind Buffets, aber die werden wir sicher noch nicht anbieten dürfen.“

Die Frage sei außerdem, ob die Menschen überhaupt Lust haben, essen zu gehen, wenn sie dabei auf Sicherheitsabstände achten müssen oder gar von Mitarbeitern mit Mundschutz und Gummihandschuhen bedient werden. „Wir freuen uns sehr über die Lockerung, es wird dringend Zeit, dass die Gastronomie wieder anläuft. Aber jetzt müssen wir erstmal sehen, wie genau das unter den Umständen gehen kann.“