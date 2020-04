Einzelhandel: Der Andrang bleibt aus

Friesland Endlich wieder einkaufen: Am Montag hatten zum ersten Mal seit der Corona-Zwangspause im Einzelhandel die Geschäfte wieder geöffnet. Zum Ansturm kam es nicht, aber einige Menschen genossen den Bummel durch die Innenstädte.

So auch in Varel: „Die Leute sind vorsichtig, aber die Stimmung ist gut. Die Leute haben Spaß daran, wieder in die Stadt zu gehen“, sagt Rosel Klein vom Juwelier Klein in Varel. Die Kunden brauchten am ersten Tag nach den Geschäfts­­schließungen vor allem eines: neue Batterien für ihre Uhren.

Im Modehaus Schnittger „läuft es vorsichtig wieder an“, sagt Inhaberin Wiebke Schnittger. Es sei nicht so wie in den Baumärkten, aber es komme Bewegung rein. Teile des Geschäfts sind mit Kleiderständern abgesperrt, damit die maximal zulässige Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern eingehalten wird.

Kinderschuhe waren am Montag vor allem bei Schuhe und Trends gefragt, wie Filialleiterin Heike Scherler sagt. Der Verkauf läuft allerdings ungewohnt: Nicht nur, dass die Mitarbeiter Masken tragen, für die Kinderschuhe müssen die Eltern die Füße ihrer Kinder unter Anleitung selbst messen. Nach oben kommt nur, wer einen der drei orangen Schuhanzieher mitnimmt. „Es war zwar schon ein bisschen was los, normalerweise ist um diese Zeit aber richtig Betrieb. Uns fehlen die Touristen“, sagt Heike Scherler.

Auch im Jeverland sind Kunden und Geschäftsleute froh und erleichtert, dass es nach fünf Wochen Pause wieder losgeht. Der ganz große Andrang in den Läden blieb am Montag aber noch aus.

Einige Läden hatten in der Zwischenzeit zwar über Telefon und Internet Bestellungen entgegengenommen und die Artikel durch die halbgeöffneten Ladentüren nach draußen an die Kunden gereicht oder hatten kurzfristig Ware bis zur Haustür ausgeliefert – aber die Sorge, dass der Euro nicht mehr so locker sitzt wie noch zu Beginn des Jahres, sitzt tief.

Klaus Minkner, Betreiber des überregional bekannten Flohmarktladens „Findus“ in Schortens, hat fünf Mitarbeiter entlassen müssen. „Die hole ich alle zurück, sobald es hier wieder besser läuft.“ Sein Klientel sind allerdings auch die Urlauber. „Und die fehlen in diesem Jahr.“ Daher sei die Lockerung zur Ladenöffnung nur ein erster kleiner Lichtblick. Da dieses Jahr auch Bälle, Hochzeiten und festliche Veranstaltungen nicht stattfinden, bleibt nebenan sein Laden „Findus festlich“ weiter geschlossen.