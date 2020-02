Keine Kurzarbeit bei Leoni in Friesoythe

Friesoythe Neue Entwicklungen im Friesoyther Werk des Kabelherstellers Leoni: Im ersten Halbjahr 2020 findet doch keine Kurzarbeit statt. Das gab Konzern-Pressesprecher Sven Schmidt am Donnerstag bekannt. Eigentlich hätten rund 400 der insgesamt 600 Mitarbeiter im Friesoyther Werk im Februar und März einen Tag in der Woche zu Hause bleiben sollen. Grund ist ein unerwarteter Rückgang in der Auftragslage. Dieser Rückgang fällt nun doch nicht so drastisch aus, wie bisher angenommen. So wurde in Tarifverhandlungen beschlossen, dass den Mitarbeitern acht Tage zusätzlicher Urlaub im ersten Halbjahr 2020 zusteht.