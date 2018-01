Friesoythe /Rastede /Dinklage In der Tarifrunde für die 140.000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie startet die IG Metall Anfang kommender Woche mit ersten Warnstreiks. Wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte, ist als Auftakt am Montag eine Kundgebung beim Kabelhersteller Leoni in Friesoythe geplant. Am Dienstag sind nach IG-Metall-Angaben unter anderem Kundgebungen bei Broetje Automation in Rastede und bei der Eisengießerei Dinklage geplant.