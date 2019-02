Reinert-Gruppe schließt Standort

Friesoythe Verlagerung nach Versmold: Die H.&E. Reinert Unternehmensgruppe will ihren Standort in Friesoythe (86 Mitarbeiter) schließen. Das gab der Hersteller von Fleisch- und Wurstwaren am Mittwoch bekannt. Hintergrund seien die Auslastungssituation an den Standorten und die Wettbewerbsbedingungen. Die Mitarbeiter seien am Mittwoch informiert worden. Ende 2019 soll Schluss sein. Reinert (1200 Mitarbeiter) hat sechs Standorte, darunter in der Region neben „Schinken Einhaus“ in Friesoythe auch einen in Neuenkirchen-Vörden.