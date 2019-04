Was wird aus Fürstenberg

Fürstenberg /Hannover Im Fall der in Schieflage geratenen Porzellan-Manufaktur Fürstenberg ist unklar, ob das Land Niedersachsen neuer Eigentümer wird. Es gebe diesbezüglich weder konkrete Beschlüsse noch Entscheidungen, hieß es aus dem Finanzministerium in Hannover. Der Traditionsbetrieb Fürstenberg gehört bislang zu 98 Prozent der NordLB), die restlichen zwei Prozent hält der Kreis Holzminden. Die Bank will sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und ihre Beteiligung abgeben.

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hatte eine Übernahme von Fürstenberg angedeutet. Die Manufaktur würde im Falle einer bereits angedachten Ausgliederung über die Beteiligungsgesellschaft HanBG in den Landesbesitz kommen. „Für die Manufaktur würde sich dann erst mal nichts ändern außer dem Besitzer – wenn wir die rausnehmen, würden wir die als Land übernehmen“, hatte Hilbers gesagt.

Fürstenberg fuhr 2017 einen Verlust von 4,2 Millionen Euro ein. Sie (1747 gegründet) ist nach Meissen in Sachsen die älteste Porzellan-Manufaktur Deutschlands.