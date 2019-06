Fukuoka Dem Bundeshaushalt und seinen Hütern, also Finanzminister Olaf Scholz und seinen Nachfolgern, droht Ungemach. Und das nicht nur kurzzeitig, sondern bleibend. Grund ist das, was Scholz als Erfolg des ansonsten nicht sonderlich erfolgreichen Treffens mit seinen Kollegen aus der G20 im japanischen Fukuoka verkündete: Die Pläne zu einer weltweiten angemessenen Besteuerung der großen Internet-Riesen, der Googles, Apples, Amazons und Facebook, verbunden mit einer Reform des globalen Besteuerungssystems für Konzerne. Es soll, so verabredeten die G20-Mächtigen, um einen Zwei-Säulen-Ansatz gehen.

Er soll eine Form der Mindeststeuer erhalten, damit sich die Digitalriesen nicht mehr so leicht aus ihrer Steuerpflicht stehlen können. Zudem sollen die Rechte zur Erhebung von Unternehmenssteuern zwischen den Staaten neu verteilt werden – und hier könnte Deutschland so richtig leiden. Nägel mit Köpfen wollen bereits bis Ende 2020 gemacht sein.

Zweischneidiges Schwert

Auf den ersten Blick erscheint das alles ganz sinnvoll. Wenn ein Unternehmen hierzulande mit einer Steuerlast von im Durchschnitt gut 30 Prozent kämpft, dann ist es schlechterdings kaum hinnehmbar, dass ein internationaler Digitalkonzern sich ganz legal arm rechnen kann und durch geschickte Gewinnverschiebungen in Nie­drigsteuerländer am Ende weniger als zehn Prozent Steuern berappt.

Ein zweischneidiges Schwert für Deutschland ist allerdings, wenn sich die Besteuerung künftig nicht mehr daran orientiert, wo ein Unternehmen seinen Sitz und seine Betriebsstätten hat, sondern daran, in welchen Ländern es mit seinen Produkten Geschäfte macht. Das Problem mit der Internet-Wirtschaft und dem geltenden Steuersystem ist, dass deren werthaltigen Produkt-Kern Software bildet. Deren „Produktion“ lässt sich aber je nach kurzfristigen Gegebenheiten, auch steuerlichen, leicht über Ländergrenzen hinweg verschieben. Das unterscheidet sie von den traditionellen Herstellern von Autos, von Maschinen, wie sie die deutsche Wirtschaft prägen.

Zu diesem Vorteil, den Sitz je nach steuerlichen Gegebenheiten nahezu beliebig dorthin verlagern zu können, wo der Fiskus am „nettesten“ ist, etwa nach Irland oder auch Luxemburg, kommt ein weiteres. Durch ganz legale Tricks, auch durch unterschiedliche Steuerregeln in den verschiedenen Staaten, können Konzerne ihre steuerpflichtigen Erträge systematisch klein rechnen – etwa durch Verschiebung von Kosten unter Tochterfirmen.

Durch innerbetriebliche Darlehen und Gebühren. Diese Möglichkeit besteht zwar nicht nur für Internet-Firmen, sondern auch Multis aus der „alten“ Wirtschaft, wie Daimler oder Siemens, doch ihre Spielräume sind hier weit größer. Insgesamt gehört Deutschland mit seinen im Welt-Vergleich hohen Firmensteuern jedenfalls in diesem Wettlauf mit unlauteren Mitteln bisher zu den Verlierern, so die Binnensicht.

Riskantes Spiel

An diesen Grundsätzen etwas zu ändern, klingt auf den ersten Blick daher auch für Deutschland vernünftig. Darauf setzt wohl auch Scholz, wenn er bei dem G20-Treffen vollmundig ankündigt, sich an die Spitze der Bewegung setzten zu wollen. Ein Kämpfer für eine schärfere und faire Digitalsteuer, so womöglich sein Kalkül, das kann auch bei den in Scharen flüchtenden SPD-Wählern verfangen. Allein, die Operation Reform ist ein riskantes Spiel für Deutschland. Das wissen auch Scholz’ Experten. Denn grundsätzlich profitiert Deutschland als Export-Krösus mit Warenausfuhren von jährlich über eine Billion Euro vom geltenden Steuersystem in der Welt wohl so stark wie kaum ein anderes Land. Wenn die Steuer sich am Firmensitz und den Produktionsstätten orientiert, dann bedeutet das, dass vor allem die deutschen Steuerkassen davon profitieren, wenn die hiesigen Firmen einen Exportrekord nach dem anderen aufstellen und mit ihren Waren kräftig Geschäfte machen in China, in den USA und in anderen Ländern.

Wenn also nach dem Willen der G20 in der Welt von morgen die Steuern stärker an die Länder fließen sollen, in denen die Konzerne ihre Geschäfte, ihre Umsätze machen, schaut der Bundesfinanzminister womöglich irgendwann in die Röhre.