KAP will erneut zwei Euro zahlen

Fulda /Rastede Die einst mehrheitlich zur Rasteder Daun-Gruppe gehörende Beteiligungsgesellschaft KAP (Fulda), die weiterhin einige Aktionäre in der Region hat, hält ihre Dividende stabil bei zwei Euro je Aktie. Die Hauptversammlung findet am 3. Juli in Frankfurt statt. Der Umsatz stieg 2018 um 3,6 Prozent auf 422,3 Mio. Euro. Das normalisierte Betriebsergebnis Ebitda der fortgeführten Geschäftsbereiche betrug 40,2 (Vorjahr: 36) Millionen Euro.