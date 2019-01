Fulda Angesichts drohenden Ärztemangels auf dem Land steigt der private Krankenhauskonzern Rhön-Klinikum in die Telemedizin ein. Das unterfränkische Unternehmen will eine Gemeinschaftsfirma mit dem Schweizer Telemedizinanbieter Medgate gründen, das digitale Arztbesuche per Video und Telefon und Smartphone-App anbieten soll. Rhön will 51 Prozent halten.