Zahlt Kirche Milliarden für Missbrauchte?

Fulda Die katholische Kirche in Deutschland wird künftig vermutlich bis zu eine Milliarde Euro an Entschädigungen für Missbrauchsopfer zahlen. Der Sprecher der Opfervereinigung „Eckiger Tisch“, Matthias Katsch, erklärte am Montag dazu in Fulda, die Deutsche Bischofskonferenz werde in dieser Woche über ein grundsätzlich anderes Entschädigungsverfahren beraten, bei dem bis zu 300 000 Euro pro Fall gezahlt werden müssten. Bislang zahlte die katholische Kirche in der Regel pro Fall 5000 Euro als „Anerkennung zugefügten Leids“, nicht aber als Entschädigung.