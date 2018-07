Die Deutsche Telekom hat jetzt eines der bekanntesten und peinlichsten Funklöcher der Bundesrepublik in der Gemeinde Kleßen-Görne in Brandenburg geschlossen. Seit Jahren hatten die Einwohner des 360-Seelen-Dorfes keinen Empfang für ihre Mobiltelefone. Selbst der Notruf funktionierte teilweise nicht. Am Mittwoch stellte die Telekom – im Beisein von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Telekom-Vorstand Walter Goldenitis – zwei mobile Funkmasten auf.dpa-BILD: