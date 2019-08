Ganderkesee-Hollen Etwa ein Drittel aller weltweit erzeugten Lebensmittel werden nicht gegessen. Sie landen im Eimer, im Müll, viele Millionen Tonnen jährlich allein in Deutschland. „Da landen wertvolle Ressourcen einfach in der Tonne“, stellt Claudia Kay, Ökotrophologin beim Regionalen Umweltbildungszentrum (RUZ) Hollen in Ganderkesee (Kreis Oldenburg), fest. Da ein Großteil dieser Lebensmittelverschwendung auf das Konto der Verbraucher geht, hat das RUZ das Schul-Mitmach-Projekt „Wirf mich nicht weg!“ entwickelt. 2018 gab es hierfür den Bundespreis des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

Die Delle im Apfel, zwei braune Flecken auf der Banane, der gestern abgelaufene Joghurt – meist ist es Unwissenheit, die dazu führt, dass Lebensmittel viel zu früh im Müll landen. „Allerdings fängt es schon beim Einkaufen an“, weiß Kay. Sie rät, sich vorher Gedanken zu machen, was man wirklich für die nächsten Mahlzeiten braucht und wie viel.

Nächster Schritt ist die richtige Lagerung im Kühlschrank: Gemüse ins Gemüsefach, Fisch und Fleisch auf die unterste Ablage, Milchprodukte auf die mittlere, Käse und Speisereste auf die oberste.

Besonders unsicher sind viele Verbraucher beim Thema Haltbarkeit. Hier gilt: Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist kein Wegwerfdatum. „Da werden sogar ungeöffnete Lebensmittel in Originalverpackung weggeschmissen, wenn das MHD nur kurz überschritten ist“, erlebt die RUZ-Ökotrophologin immer wieder. Sie rät zum Auge-Nase-Mund-Check: Sieht es noch normal aus? Riecht es gut? Schmeckt es? Wenn ja – essen. Unbedingt eingehalten werden sollte hingegen ein Verbrauchsdatum auf der Verpackung von leicht verderblichen Lebensmitteln wie Hack- oder Geflügelfleisch; hier lauern Gesundheitsgefahren.

Mit solchen Tipps und seinem Projekt „Wirf mich nicht weg!“ will das RUZ-Hollen vor allem Schulkinder für einen anderen Umgang mit Lebensmittel sensibilisieren. Das habe Effekte auf die Eltern. „Wer will schon, dass einem die Kinder erklären, wie man mit Lebensmitteln verantwortungsbewusst umgeht“, ist sich Kay sicher.

Im Zentrum des Projekts steht für das RUZ die Wertschätzung von Lebensmitteln – vom Anbau bis zur Verarbeitung. „Die Kinder sollen erkennen, wie viel Arbeit, Energie und weitere Ressourcen in Lebensmitteln stecken und dass es Verschwendung ist, sie einfach wegzuschmeißen.“ Auch wenn Lebensmittel in Deutschland vergleichsweise sehr billig sind: Wer Lebensmittel wegschmeißt, kann im Prinzip auch gleich Geld in den Müll schmeißen.

Im Schnitt geht Claudia Kay jede Woche in eine Schule, bundesweit, und gibt Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klasse mit Spielen und weiterem anschaulichen Material in drei bis vier Unterrichtsstunden Tipps zum Umgang mit Lebensmitteln. Das Material bleibt dann in der jeweiligen Schule.

Inzwischen geht das RUZ-Hollen noch einen Schritt weiter. „Zero Waste in der Küche“ (null Abfall) bedeutet, nicht nur Reste zu vermeiden, sondern auch „Küchenabfälle“ kreativ zu verarbeiten. „Man ahnt gar nicht, was man aus Bananenschalen, Möhrengrün oder Blumenkohlblättern Leckeres machen kann“, berichtet Kay aus der ersten Kochstunde für Erwachsene im RUZ.