Ganderkesee-Hollen /Hannover Viele Landwirte sind derzeit bemüht, ihre Produktionsweise Nicht-Landwirten verständlich zu machen und für Verständnis zu werben. Unterstützt werden sie hierbei in Niedersachsen und Bremen durch das Projekt „Transparenz schaffen – von der Ladentheke zum Erzeuger“. Es wird finanziert von der EU und dem Land Niedersachsen.

„Immer mehr Kinder und Jugendliche wissen nicht, wo und wie unsere Lebensmittel überhaupt entstehen“, beklagen die Projektverantwortlichen. Ziel sei es, „jungen Menschen einen Bezug zu Landwirtschaft und Lebensmitteln zu ermöglichen“ – durch einen Besuch auf einem Bauernhof. Mehr als 400 Bauernhöfe und weiterverarbeitende Betriebe machen mit; 50 regionale Bildungsträger organisieren solche Besuche.

Landwirte kennenlernen

Einer davon ist das Regionale Umweltbildungszentrum Hollen (RUZ/Ganderkesee). „Wir gehen mit Schulklassen – von Grundschulen bis zu Gymnasien – auf Bauernhöfe, sowohl auf konventionelle, wie auch auf Bio-Höfe“, erklärt RUZ-Geschäftsführerin Marina Becker-Kückens. „Die Schülerinnen und Schüler lernen dort die Landwirte kennen, wie sie leben, wie sie arbeiten. Sie erleben an einem Vormittag den Betriebsablauf und die Produktion, lernen die Tiere näher kennen.“ Dazu gehöre auch Faktenvermittlung: Was frisst eine Kuh? Wie viel Milch gibt sie? Wie sieht der Weg der Milch vom Hof in den Supermarkt aus? Oder auch, dass Landwirte keine 40-Stunden- oder Fünf-Tage-Woche haben.

Natürlich gehe man mit den Jugendlichen auch in die Ställe, erzählt Becker-Kückens. Bei Schwein und Geflügel hätten die meisten zunächst ihre Probleme mit den Gerüchen, aber das gehöre nun einmal dazu. Und die mitmachenden Betriebe wollten das auch zeigen. Auch die Weiterverarbeitung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse versuche man zu zeigen. So gehe man mit gymnasialen Oberstufen etwa in eine Fleischerei. „Wir wollen den Jugendlichen zeigen, dass der Weg vom Erzeuger an die Ladentheke wie eine Kette und lang ist und Lebensmittel mehr Wertschätzung erfahren müssen“, sagt RUZ-Mitarbeiterin Claudia Kay.

Werbedesigns entlarven

Die RUZ-Geschäftsführerin hat festgestellt, dass vor allem die älteren Schüler sich Gedanken über landwirtschaftliche Produktionsweisen machen. „Bei den Tierhaltungsbedingungen etwa kommen einige schon ins Grübeln“, stellt die RUZ-Geschäftsführerin fest.

Ein anderes Problem hat das RUZ am Ende der Wertschöpfungskette ausgemacht: die Lebensmittelwerbung, speziell für Kinderlebensmittel. Die Industrie wisse genau, womit und wie sie Kinder erreichen kann. „Oft enthalten spezielle Kinderlebensmittel aber zu viel Fett, Zucker und Energie“, weiß Kay.

Das RUZ Hollen biete daher Kurse an, in denen die Schüler und Schülerinnen erfahren, welche Rolle Lebensmittel im Alltag spielen, wie sie zu bewerten sind und welchen Einfluss die Werbung hat. „Sie sollen lernen, auf die Zutatenliste zu schauen und Verpackungsdesigns zu entlarven“, erklärt Kay. Außerdem können die Kinder in der Lernküche selbst zum Beispiel einen gesunden, geschmackvollen Joghurt herstellen, ohne künstliche Zusatzstoffe. „Und das transportieren dann viele ins Elternhaus und fordern es bei den Eltern ein“, freut sich Kay.