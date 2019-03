Langes Insolvenzverfahren

Ganderkesee Fast 16 Jahre nach der spektakulären Firmenpleite des Bodensanierungs-Spezialisten Umweltschutz Nord in Ganderkesee wurde jetzt das Insolvenzverfahren beendet. Am Montag legte der Insolvenzverwalter Dr. Dirk Rüffert (Oldenburg) vor dem Amtsgericht Delmenhorst die Schlussrechnung vor. Nach allen Verpflichtungen bleiben als freie Masse rund sechs Millionen Euro übrig. Rund ein Drittel davon fließt noch in den Sozialplan für die entlassenen Arbeitnehmer. Rund 330 von 530 Beschäftigten der Gruppe hatten 2003 ihren Job verloren. Die übrigen wurden zum großen Teil von der Bremer Zechbau-Gruppe übernommen, unter deren Dach das Kerngeschäft von Umweltschutz Nord bis heute besteht. Die lange Verfahrensdauer liegt vor allem an juristischen Prozessen.

