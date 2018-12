Meyer Technik: Gründer in Beirat

Ganderkesee Nach 41 Jahren zieht sich Firmengründer Harald Meyer (69) aus der Geschäftsführung der „Harald Meyer Brandschutz-Elektro GmbH & Co. KG“ zurück. Er bleibt dem Unternehmen als Gesellschafter und Vorsitzender des Beirats erhalten. Der scheidende Geschäftsführer hatte das heute in Ganderkesee ansässige Unternehmen 1997 in Brettorf in einer Garage gegründet. Heute hat die Unternehmensgruppe Meyer Technik rund 180 Mitarbeiter. In der Geschäftsführung verbleiben Sven Freese und Lukas Bäcker.