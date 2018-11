Garrel Fährt man durch das elegante Wildeshauser Neubaugebiet „Spascher Sand“, vorbei an großzügigen Wohnhäusern mit weitem Dachüberhang, an Grundstücken ohne Zaun und an einem kleinen See, dann stößt man am Ende auf eine Baustelle. Hier, idyllisch gelegen, erfüllt sich eine Wildeshauserin ihren Traum: ein Haus mit 148 Quadratmetern, ganz aus Holzmaterial. Gerade hebt ein Lkw-Kran Dachbalken ins noch durchsichtige Obergeschoss. Vor der Baustelle zeigt die Aufschrift eines Fahrzeuges an, wer hier tätig ist: Kurmann Holzbau. „Die Lage ist doch super hier“, findet Manfred Kurmann, „wenn man die Natur mag“. Sieben Häuser habe die Firma aus Garrel (Kreis Cloppenburg) hier in der Nähe nun schon gebaut. Sohn Andreas Kurmann, Chef der Firma, nickt zufrieden.

Manfred Kurmann (65) ist Präsident der Handwerkskammer Oldenburg (HWK). Er setzt sich ehrenamtlich für „seine“ rund 12 400 Betriebe im Oldenburger Land ein. Was viele nicht wissen: Kurmann ist auch Unternehmer, mit Firmen in Sachen Holzbau – Zimmererarbeiten, Dachstühle und ganze Häuser, mit 45 Beschäftigten. Eine weitere Firma baut an der Nordsee Ferienimmobilien.

Der Handwerks-Präsident macht an diesem Tag einen ganz entspannten Eindruck: kurzärmelig, in der Sonne im „Spascher Sand“. Die Lage seines Wirtschaftssektors ist aber ganz anders: „Handwerker sind heute durch die Bank im Stress“, konstatiert er. Andersherum: „Fast allen geht es gut!“ Das geht schon 10 Jahre so, seit Ende der Finanzkrise.

Boom im Osten

Die aktuelle Verdichtung erinnert Kurmann an die 90er Jahre, nach der Wiedervereinigung: „Da waren wir im Osten schwer aktiv“, erinnert er sich. Der Bedarf an neuen Dachstühlen sei riesig gewesen. Sattelzugweise wurde das Material aus Garrel hingeschafft. Ständig war Kurmann auch persönlich auf Achse.

Heute, als HWK-Präsident, ist der hochgewachsene Garreler auch sehr viel unterwegs, aber eher im Oldenburger Land, in Hannover und Berlin: Repräsentationspflichten, aber auch inhaltliche Arbeit an Themen wie Berufsbildung sowie Lobby-Arbeit für seine Handwerker bei Politikern, Verbänden und Konzernen. Dafür investiert er viel Zeit. „Das geht ja zeitlich eigentlich alles auch nur, weil wir hier den Rücken freihalten“, sagt Manfred Kurmanns Ehefrau Hedwig beim Nachmittagskaffee im schönen Heim der Familie, nur Schritte von der Produktion entfernt. „Wir“ – das sind auch die Söhne Andreas und Christian, die längst in der Führung der beiden Holzbau-Firmen tätig sind.

Wie ging es los mit dieser Familien-Erfolgsstory? Dass Manfred Kurmann einmal florierende Holzbau-Betriebe haben könnte – danach hatte es erst gar nicht ausgesehen. Das Leben des Schülers aus Bösel ging in eine andere Richtung. „Landwirtschaft kam für mich nicht infrage“, erinnert sich der Unternehmer an seine Berufsorientierung. Und Holz habe ihm irgendwie nicht gelegen. Zudem gab es in seiner Heimat gar nicht viele Möglichkeiten. „Also begann ich eine Lehre in einem Metallbaubetrieb.“

Inzwischen hätten sich ja die Marktverhältnisse bei der Berufswahl umgekehrt, sagt der Präsident, dessen Kammer auch die Lehrverträge verwaltet. Jugendliche könnten sich Branche und Betrieb heute quasi aussuchen. Kurmann freut sich, dass die Imagekampagne des Handwerks – kombiniert mit weiteren Maßnahmen wie mehr Berufsorientierung – offenbar zu greifen beginnt: Mehr Jugendliche interessieren sich wieder für das Handwerk. Der Kammerpräsident blättert in einer Statistik. Zum Beginn der Ausbildung Ende August ein Plus von 3,3 Prozent bei den neuen Lehrverträgen im Oldenburger Land! Das sei doch sehr erfreulich. Gleichwohl bleibe der Fachkräfte-Nachwuchs eine entscheidende Herausforderung, konstatiert das HWK-Oberhaupt.

Für die Attraktivität müsse man sich „vielleicht auch mehr um die Freizeitbedürfnisse der Mitarbeiter kümmern“, wirft Kurmanns Ehefrau Hedwig einen Aspekt ein, der immer wichtiger wird – also etwa freitags zeitig Feierabend, wie viele andere.

In der Holzsparte landete Manfred Kurmann eigentlich nur, weil er seine spätere Frau kennengelernt und geheiratet hatte. Nach einem Todesfall im Familienkreis ging es kurzfristig um die Frage: Was soll aus dem holzverarbeitenden Betrieb der Schwiegereltern werden? Und so wurden Manfred und Hedwig Kurmann ein Unternehmer-Paar, in Garrel. Er macht die Produktion, sie macht die Buchhaltung, bis heute – eine im Handwerk weit verbreitete Arbeitsteilung. Der Steuerberater habe wenig Arbeit, ihm würden aus dem Familienbüro exzellent vorbereitete Unterlagen rübergereicht, sagt Manfred Kurmann anerkennend. Man ist ein eingespieltes Familienunternehmer-Team, seit gut 40 Jahren.

Dort drüben sei das losgegangen, mit seinem Anfang als Unternehmer, sagt der Präsident – und zeigt vom Wohnhaus und Holzbau Kurmann auf die andere Straßenseite. Vielleicht ein halbes Dutzend Gesellen habe es damals dort gegeben, und auch noch Stallungen. Der Metaller Kurmann fuchste sich – ganz der Handwerker – in die Materie Holz rein. Er steht quasi für das, „was im Handwerk möglich ist: Weiterentwicklung und Aufstieg in einem durchlässigen System“, wie Kurmann sagt. Bald machte er nach Metallbaulehre und -Gesellenprüfung seinen Meister – im Zimmerer-Handwerk!

400 Dachstühle

Um 1980 dann ein wichtiger Expansionsschritt: Manfred Kurmann übernahm gemeinsam mit seinem Schwager in der Nachbarschaft den Dachstuhl-Spezialisten Aumann mit einer Handvoll Mitarbeitern. Hier ist der Kammerpräsident noch heute (wie sein Schwager) mit 50 Prozent beteiligt, Sohn Christian hängt sich mit Neffe Jens Aumann leitend im täglichen Geschäft rein. Dann ergab sich in einer Schwächephase des Bausektors eine neue Chance: Ob er in Bösel zwei große Putenställe bauen könne? Zweimal 125 Meter waren das, freut sich Kurmann noch heute. Solche Projekte wurden zu einer Spezialität des Betriebes – bis hinunter nach Aachen, ab 1990 auch in die neuen Länder. Kurmann stellte neue Mitarbeiter ein. Immer mehr Bauherren wollten alles aus einer Hand – und so erwarb der Zimmer-Meister Kurmann Maurer-Qualifikationen und – nebenbei – den zweiten Meistertitel, als Maurer- und Betonbauer. Mitte der 80er Jahre stieg man stärker in den Wohnungsbau ein.

Dann kam aus Kurmanns Sicht eine entscheidende Investition, auf die er noch heute unüberhörbar stolz ist: Bei Aumann wurde die erste rechnergestützte Produktionssteuerung (CNC) installiert, damals eine Seltenheit. Der spätere Kammerpräsident wurde zum regionalen Früh-Innovator in Sachen digitale Holztechnik. Mit dem CNC-Abbundzentrum für Holzbalken sei man in eine neue Produktivitäts-Dimensionen vorgestoßen, erläutert der Senior-Chef. Bald sei eine neue Halle gebaut worden, eine zweite Anlage sei angeschafft worden und eine dritte. So sei das eben im Handwerk, das werde oft verkannt: Ständig kämen neuen Technologien. Da gehe man natürlich mit. In den 90er Jahren, auch vom Wiedervereinigungsboom getrieben, wurden mehr als 630 Dachstühle pro Jahr produziert, die Rekorde purzelten.

Heute kommen aus dem Garreler Betrieb etwa sieben Dachstühle aus Holz pro Woche, im Jahr gut 400. Die Material-Pakete werden auch überregional geliefert. „Aber wir brauchen sie auch für uns selber“, erläutert Kurmann.

Was meint er damit? Der Unternehmer mit seinen Söhnen Andreas und Christian hatte „den Leistungsumfang erhöht“, beim Dachstuhl, aber auch darüber hinaus. Es wurde schließlich ein weiterer Betrieb gegründet: Kurmann Holzbau, mit neuer Produktionshalle auf der grünen Wiese, gegenüber von Aumann & Co. Hier ist der Senior zwar auch noch (mit 40 %) beteiligt, doch Sohn Andreas (60) ist Herr im Haus. Diese Firma liefert komplette Holzhäuser – wie am „Spascher Sand“. In Norwegen findet man seit 2008 sogar mehrere Kindergärten „Made in Garrel“. Die riesigen Holzteile wurden per Schiff hingebracht.

In der hellen, 85 Meter langen Fertigungshalle von Kurmann Holzbau entstehen solche Komponenten in einer Art Produktionsstraße: Die CNC-Anlage sägt die Balken gemäß den einprogrammierten Bau- Daten automatisch zu, auf bis über 13 Meter Länge. Sie werden mit Platten und Aussparungen für Fenster und Türen zu kompletten Hauswänden verbunden. In die Hohlräume bläst eine Spezialmaschine tonnenweise ökologische Dämmstoffe, erläutert Geschäftsführer Andreas Kurmann beim Rundgang mit dem Vater. Vor Ort wird daraus ein komplettes Haus – wie am „Spascher Sand“.

Mit 55 hatte Manfred Kurmann, der früh ins Berufsleben eingestiegen ist und seine Frau Hedwig geheiratet hatte, eigentlich alles erreicht, was ihm vorschwebte, auch materiell. Er zog sich zurück, überließ den Söhnen mehr Freiraum. Dann habe er aber gemerkt, sagt er schmunzelnd: „Es wird mir doch zu ruhig.“ Der weltweite Amateurfunk als Hobby, auf das eine imposante Antenne am Haus hinweist, reichte nicht. Mit einem Freund aus Ostfriesland startete Manfred Kurmann um 2008 eine zweite Unternehmer-Karriere: „K+H Immobilien“ in Esens. Thema: Bau und Veräußerung von Ferienwohnungen, zum Beispiel in Bensersiel. Das wird nun aber allmählich ausgleiten.

Lieblingsthema: Bildung

Gleiches gilt für die „Ära Manfred Kurmann“ mit einer Amtszeit (seit 2014) an der Spitze der Handwerkskammer Oldenburg. „Im Sommer 2019 ist Schluss“, sagt der 65-Jährige. Aber das sei von Anfang an bekannt gewesen. Kammerpräsident – das ist die Krönung seines ehrenamtlichen Engagements, das vor 18 Jahren begann und ihn in Spitzenfunktionen bei Innungen, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer und Institutionen auf Landeseben führte. Warum hängt er sich so rein? „Ich kann eben meine Klappe nicht halten“, sagt er flapsig. Er wolle sich „für das Handwerk einbringen“ und auch „selbst immer auf dem neuesten Stand sein.“

Was ihm besonders am Herzen liegt: die Berufsbildung. Der Austausch von Jugendlichen mit der Partner-Kammer in La Rochelle etwa list ihm besonders wichtig, auch die jungen Flüchtlinge, denen das Handwerk eine Chance zur Integration gibt. Und dann wäre da die Bildungspolitik des Landes. In dem Zusammenhang kann er Lob austeilen (Meisterprämie), sich aber auch richtig aufregen. Es sei doch ein Skandal, dass an den Berufsschulen so viele Lehrer fehlen, wettert er. Das sei „kein haltbarer Zustand“. Für die Beseitigung solcher Missstände hängt er sich rein.

Und für Kurmann, der mit seinen zwei Meisterbriefen ein gutes Vorbild ist, gilt natürlich auch: „Klar, wir bilden aus.“ Es sollen eben auch langfristig, in der nächsten Generation, noch viel mehr so schöne Holzhäuser entstehen wie zurzeit am „Spascher Sand“ in Wildeshausen.