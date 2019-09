Garrel Handwerksmeister und Ehrenpräsident des Niedersächsischen Handwerkstags Karl-Heinz Bley aus Garrel (Kreis Cloppenburg) begrüßt die Einigung der Großen Koalition auf eine Rückkehr zur Meisterpflicht in zwölf Gewerken. „Die Abschaffung der Meisterpflicht hat sich für viele Berufsgruppen als Fehler erwiesen, weil sowohl die Qualität als auch die Ausbildungsleistung stark gelitten haben“, teilte Bley am Freitag in einem Schreiben mit.

Er sehe es als einen großen Erfolg, dass dieser Fehler jetzt korrigiert wurde, erklärte der CDU Landtagsabgeordnete. Mit der im Jahr 2004 durch die Bundespolitik durchgesetzte Abschaffung der Meisterpflicht in 53 Gewerken habe es das falsche Signal gegeben. „Bringt man den Meisterbrief in Gefahr, stürzt das duale System zusammen, aber auch die Qualitätsarbeit des Handwerks und seine Bedeutung für den Verbraucherschutz geraten in ernste Gefahr“, erklärte Bley.